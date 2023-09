TRINQ’O’LEZ Place des Grèses Montferrier-sur-Lez, 30 septembre 2023, Montferrier-sur-Lez.

Montferrier-sur-Lez,Hérault

La commune de Montferrier-Sur-Lez, Languedoc-Roussillon, France a le plaisir de vous convier à sa soirée : Trinq’O’Lez !.

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 23:00:00. EUR.

Place des Grèses

Montferrier-sur-Lez 34980 Hérault Occitanie



The commune of Montferrier-Sur-Lez, Languedoc-Roussillon, France is pleased to invite you to its Trinq’O’Lez party!

El municipio de Montferrier-Sur-Lez (Languedoc-Rosellón, Francia) tiene el placer de invitarle a su fiesta Trinq’O’Lez

Die Gemeinde Montferrier-Sur-Lez, Languedoc-Roussillon, Frankreich freut sich, Sie zu ihrer Party einzuladen: Trinq’O’Lez!

