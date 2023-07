« Camargue plurielle » Espace terroir Camargue Place des Gitans, Arènes, rues du village Saintes-Maries-de-la-Mer, 13 août 2023, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Saintes-Maries-de-la-Mer,Bouches-du-Rhône

Marché de producteurs et artisans locaux en collaboration avec le Parc Naturel Régional de Camargue..

2023-08-13 fin : 2023-08-15 . .

Place des Gitans, Arènes, rues du village

Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Market of local producers and craftsmen in collaboration with the Regional Natural Park of Camargue.

Mercado de productores y artesanos locales en colaboración con el Parque Natural Regional de Camarga.

Markt mit lokalen Produzenten und Handwerkern in Zusammenarbeit mit dem Parc Naturel Régional de Camargue.

Mise à jour le 2023-07-15 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer