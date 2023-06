Atelier « Kamishibaï » Place des Genottes Cergy Cergy Catégories d’Évènement: Cergy

Val-d'Oise Atelier « Kamishibaï » Place des Genottes Cergy, 19 juillet 2023, Cergy. Atelier « Kamishibaï » Mercredi 19 juillet, 15h00 Place des Genottes Entrée libre Le Kamishibaï est un théâtre d’image (art ancestral japonais), une manière de se raconter des histoires e, faisant défiler des images. Cet atelier sera l’occasion de découvrir et d’écouter des histoires autour de la nature et de la biodiversité, mais également de créer son propre Kamishibaï : ma vision de l’environnement ! Place des Genottes Place des Genottes 95800 Cergy Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

