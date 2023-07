Marché de quartier: Place des gascons Place des Gascons Bayonne, 26 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Tous les mercredis dans le quartier des hauts de Sainte-Croix, un marché de quartiers en plein air varié : producteurs, revendeurs de fruits et légumes, poissonnier, traiteurs de saveurs du monde… Mais aussi vêtements, bijoux fantaisie, accessoires….

2023-07-26

Place des Gascons

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Wednesday in the Hauts de Sainte-Croix district, a varied open-air neighbourhood market: producers, fruit and vegetable retailers, fishmongers, delicatessens with flavours from around the world? But also clothing, costume jewelry, accessories?

Todos los miércoles, en el barrio de Hauts de Sainte-Croix, un variado mercado de barrio al aire libre: productores, fruterías, pescaderías, charcuterías con sabores de todo el mundo? Pero también ropa, bisutería, accesorios..

Jeden Mittwoch findet im Viertel Hauts de Sainte-Croix ein bunter Markt unter freiem Himmel statt: Erzeuger, Obst- und Gemüsehändler, Fischhändler, Feinkosthändler mit Geschmäckern aus aller Welt? Aber auch Kleidung, Modeschmuck, Accessoires?

