Cette formation composée de musiciens confirmés n’est pas née d’hier puisque trois d’entre eux, Bernard, batteur, Joël, guitariste et Daniel, chanteur faisaient déjà les beaux jours du Golf Drouot et autres scènes parisiennes dans les années 60. Ils firent quelques télés et enregistrèrent deux 45 tours sous le nom des ROCKER’S.

Après un arrêt d’activité d’une quarantaine d’années, ces anciens rockeurs se retrouvent et remontent sur scène en s’attachant les services de deux nouveaux éléments, LES ROCKER’S renaissent.

Leur répertoire s’étend du rock traditionnel d’Elvis Presley, Eddy Cochran, Vince Taylor, Gene Vincent, Little Richard à celui plus hard de ZZ-Top, en passant par des reprises de Carl Perkins, Les Beatles, Les Rolling Stone,Status Quo, Les Kinks, T Rex, Doors, Hendrix, Téléphone, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell ainsi que des grands standards du blues et de la country.

En bref, le Groupe fait revivre les hits du Rock, du Blues, de la Country les plus marquants des cinq dernières décennies.

Place des Fusillés de la Résistance, 28190 Courville-sur-Eure

