Les Bélinétois font du ski Place des Frères Estrémé Belin-Béliet, samedi 3 février 2024.

Belin-Béliet Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:30:00

fin : 2024-02-03

Venez passer une soirée conviviale autour d’une tartiflette.

Dress code non obligatoire

Lors de cette soirée vous serrez accompagné par la chanteuse Mouna et le dj Nico.

Alors !!! Venez nous rejoindre sur la piste de danse

⚠️ Sur réservation, places limitées

EUR.

Place des Frères Estrémé

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Val de l’Eyre