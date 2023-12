Patinoire Place des Frères Estrémé Belin-Béliet Catégories d’Évènement: Belin-Béliet

Gironde Patinoire Place des Frères Estrémé Belin-Béliet, 30 décembre 2023, Belin-Béliet. Belin-Béliet Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-30

fin : 2024-01-07 La patinoire revient pendant les vacances de fin d’année !

Du Samedi 30 décembre à partir de 18h, jusqu’au 7 janvier, chaussez vos patins et lancez vous sur la piste! Buvette et petite restauration sur place. 2 nocturnes :

– Samedi 30 décembre – 18h à 22h : Soirée Pull de Noël Kitch

– Vendredi 5 janvier – 18h à 22h : Soirée Paillettes Du Samedi 30 Décembre au Dimanche 7 Janvier

Samedi 30 décembre – 18h/22h

Dimanche 31 décembre : 10h/12h – 14h/18h

Lundi 01 janvier : 16h/20h

Mardi 02 janvier : 10/h12h – 14h/20h

Mercredi 03 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Jeudi 04 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Vendredi 05 janvier : 10h/12h – 14h/22h

Samedi 06 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Dimanche 07 janvier 10h12h – 14h/18h

Salle des fêtes de Beliet – Place des Frères Estrémé.

La patinoire revient pendant les vacances de fin d’année !

Du Samedi 30 décembre à partir de 18h, jusqu’au 7 janvier, chaussez vos patins et lancez vous sur la piste! Buvette et petite restauration sur place. 2 nocturnes :

– Samedi 30 décembre – 18h à 22h : Soirée Pull de Noël Kitch

– Vendredi 5 janvier – 18h à 22h : Soirée Paillettes Du Samedi 30 Décembre au Dimanche 7 Janvier

Samedi 30 décembre – 18h/22h

Dimanche 31 décembre : 10h/12h – 14h/18h

Lundi 01 janvier : 16h/20h

Mardi 02 janvier : 10/h12h – 14h/20h

Mercredi 03 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Jeudi 04 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Vendredi 05 janvier : 10h/12h – 14h/22h

Samedi 06 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Dimanche 07 janvier 10h12h – 14h/18h

Salle des fêtes de Beliet – Place des Frères Estrémé

La patinoire revient pendant les vacances de fin d’année !

Du Samedi 30 décembre à partir de 18h, jusqu’au 7 janvier, chaussez vos patins et lancez vous sur la piste! Buvette et petite restauration sur place. 2 nocturnes :

– Samedi 30 décembre – 18h à 22h : Soirée Pull de Noël Kitch

– Vendredi 5 janvier – 18h à 22h : Soirée Paillettes Du Samedi 30 Décembre au Dimanche 7 Janvier

Samedi 30 décembre – 18h/22h

Dimanche 31 décembre : 10h/12h – 14h/18h

Lundi 01 janvier : 16h/20h

Mardi 02 janvier : 10/h12h – 14h/20h

Mercredi 03 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Jeudi 04 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Vendredi 05 janvier : 10h/12h – 14h/22h

Samedi 06 janvier : 10h/12h – 14h/20h

Dimanche 07 janvier 10h12h – 14h/18h

Salle des fêtes de Beliet – Place des Frères Estrémé .

Place des Frères Estrémé

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Val de l’Eyre Détails Catégories d’Évènement: Belin-Béliet, Gironde Autres Code postal 33830 Lieu Place des Frères Estrémé Adresse Place des Frères Estrémé Ville Belin-Béliet Departement Gironde Lieu Ville Place des Frères Estrémé Belin-Béliet Latitude 44.50861 Longitude -0.78916 latitude longitude 44.50861;-0.78916

Place des Frères Estrémé Belin-Béliet Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belin-beliet/