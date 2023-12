Marché de Noël Place des Frères Estrémé Belin-Béliet, 1 décembre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Vos commerçants vous donnent rendez-vous le 16 décembre de 10h à 18h pour découvrir leurs produits.

Au programme, plus de 30 producteurs, créateurs et artisans aux produits locaux et originaux.

Vous pourrez également déguster du vin chaud et des marrons grillés, vous amuser au stand maquillage et aux manèges.

Bien-sûr, le Père Noël sera présent pour faire des photos..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00. .

Place des Frères Estrémé

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On December 16, from 10am to 6pm, your local merchants will be delighted to invite you to discover their products.

More than 30 producers, creators and craftsmen will be on hand with original local products.

You’ll also be able to enjoy mulled wine and roasted chestnuts, and have fun at the face-painting stand and on the merry-go-rounds.

Of course, Santa Claus will be on hand to take photos.

El 16 de diciembre, de 10.00 a 18.00 horas, los comerciantes de su barrio estarán encantados de recibirle para que descubra sus productos.

Más de 30 productores, diseñadores y artesanos estarán presentes con productos locales originales.

También podrá degustar vino caliente y castañas asadas, y divertirse en el puesto de pintura de caras y en los tiovivos.

Y, por supuesto, Papá Noel estará presente para hacerse fotos.

Ihre Händler laden Sie am 16. Dezember von 10 bis 18 Uhr ein, ihre Produkte zu entdecken.

Auf dem Programm stehen mehr als 30 Produzenten, Designer und Kunsthandwerker mit lokalen und originellen Produkten.

Sie können auch Glühwein und geröstete Kastanien probieren und sich am Schminkstand und bei den Karussells vergnügen.

Natürlich wird auch der Weihnachtsmann anwesend sein, um Fotos zu machen.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Val de l’Eyre