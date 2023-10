Déballage de Noël Place des Frères Estrémé Belin-Béliet, 26 novembre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Chinez et dénichez votre perle rare, votre pépite, le petit plus manquant à votre collection ou à votre déco auprès des exposants, et pourquoi pas le cadeau idéal !

La ville de Belin-Beliet organise un déballage de Noël et ouvre les inscriptions jusqu’au 22 novembre !

Pour participer en tant qu’exposant, vous pouvez vous inscrire par mail : communication-culture@belin-beliet.fr.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Place des Frères Estrémé Salle des fêtes de Beliet

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Browse the exhibitors and find your rare pearl, your nugget, the little extra you’ve been missing from your collection or decor, and why not the perfect gift!

The town of Belin-Beliet is organizing a Christmas unpacking event, and registration is open until November 22!

To take part as an exhibitor, you can register by e-mail: communication-culture@belin-beliet.fr

Venga a buscar entre los expositores su perla rara, su pepita de oro, el pequeño detalle que le faltaba en su colección o en su decoración, y por qué no, ¡el regalo perfecto!

La ciudad de Belin-Beliet organiza un mercadillo navideño y las inscripciones están abiertas hasta el 22 de noviembre

Para participar como expositor, puede inscribirse por correo electrónico: communication-culture@belin-beliet.fr

Stöbern Sie und finden Sie bei den Ausstellern Ihre seltene Perle, Ihren Nugget, das fehlende Extra für Ihre Sammlung oder Ihre Dekoration und warum nicht auch das ideale Geschenk!

Die Stadt Belin-Beliet organisiert einen weihnachtlichen Trödelmarkt und öffnet bis zum 22. November die Türen für Anmeldungen!

Wenn Sie als Aussteller teilnehmen möchten, können Sie sich per E-Mail anmelden: communication-culture@belin-beliet.fr

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Val de l’Eyre