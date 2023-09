Journée Handivalide Place des Frères Estrémé Belin-Béliet, 14 octobre 2023, Belin-Béliet.

Belin-Béliet,Gironde

Une journée Handivalide proposée par l’association de Taï Chi en partenariat avec la ville.

L’objectif de cette journée est de proposer aux personnes en situation de handicap de découvrir le Taï Chi et d’autres sports.

Restauration sur place et sur réservation au 06 10 93 90 84.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Place des Frères Estrémé

Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A Handivalide day proposed by the Taï Chi association in partnership with the town.

The aim of the day is to enable disabled people to discover Tai Chi and other sports.

Catering on site and by reservation: 06 10 93 90 84

Jornada Handivalide organizada por la asociación Taï Chi en colaboración con la ciudad.

El objetivo de la jornada es ofrecer a las personas discapacitadas la posibilidad de descubrir el Tai Chi y otros deportes.

Restauración in situ y previa reserva al 06 10 93 90 84

Ein Handivalide-Tag, der von der Tai-Chi-Assoziation in Partnerschaft mit der Stadt angeboten wird.

Ziel dieses Tages ist es, Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu bieten, Tai Chi und andere Sportarten zu entdecken.

Verpflegung vor Ort und auf Reservierung unter 06 10 93 90 84

