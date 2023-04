Conférence – L’Odyssée Dordonha, un voyage au fil de la rivière Place des fossés Limeuil Catégories d’Évènement: Dordogne

Limeuil

Conférence – L’Odyssée Dordonha, un voyage au fil de la rivière Place des fossés, 11 avril 2023, Limeuil . Limeuil ,Dordogne , Conférence – L’Odyssée Dordonha, un voyage au fil de la rivière Jardins Panoramiques de Limeuil Place des fossés Limeuil Dordogne Place des fossés Jardins Panoramiques de Limeuil

2023-04-11 17:00:00 – 2023-04-11

Place des fossés Jardins Panoramiques de Limeuil

Limeuil

Dordogne . L’Odyssée Dordonha vous entraine à travers des escales dans les villes et ports historiques du passé commercial de la rivière Dordogne, à la découverte de son patrimoine naturel, culturel, ses paysages, sa gastronomie et ses légendes. L’association « La Route des canons de la Forge d’Ans » vous raconte l’histoire de la Forge d’Ans qui a produit de nombreux canons pour la marine du XVIIème au XIXème siècle… L’association « La Route des canons de la Forge d’Ans » vous raconte l’histoire de la Forge d’Ans qui a produit de nombreux canons pour la marine du XVIIème au XIXème siècle… +33 5 53 63 30 89 Place des fossés Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Limeuil Autres Lieu Limeuil Adresse Limeuil Dordogne Place des fossés Jardins Panoramiques de Limeuil Ville Limeuil Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Place des fossés Jardins Panoramiques de Limeuil Limeuil

Limeuil Limeuil Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limeuil /

Conférence – L’Odyssée Dordonha, un voyage au fil de la rivière Place des fossés 2023-04-11 was last modified: by Conférence – L’Odyssée Dordonha, un voyage au fil de la rivière Place des fossés Limeuil 11 avril 2023 Dordogne Jardins panoramiques de Limeuil Place des Fosses Limeuil Dordogne Place des Fosses Limeuil

Limeuil Dordogne