Marché de Noël – Association nouvelle des marchés de Bersac Place des fosses Bersac-sur-Rivalier, 2 décembre 2023, Bersac-sur-Rivalier.

Bersac-sur-Rivalier,Haute-Vienne

Venez nombreux pour préparer vos fêtes de fin d’année et passer un agréable moment en famille. Nombreux exposants : produits régionaux, artisanats. Animations toute la journée : manège gratuit, banda, promenade en calèche avec Père Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

Place des fosses

Bersac-sur-Rivalier 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to prepare for the festive season and spend some quality time with your family. Numerous exhibitors: regional products, crafts. Entertainment all day long: free merry-go-round, banda, horse-drawn carriage ride with Santa Claus.

Vengan todos a prepararse para las fiestas y a pasar un buen rato en familia. Numerosos expositores: productos regionales, artesanía. Entretenimiento durante todo el día: tiovivo gratuito, banda, paseo en coche de caballos con Papá Noel.

Kommen Sie zahlreich, um Ihre Weihnachtsfeiertage vorzubereiten und einen angenehmen Moment mit der Familie zu verbringen. Zahlreiche Aussteller: regionale Produkte, Kunsthandwerk. Animationen den ganzen Tag über: kostenloses Karussell, Banda, Kutschfahrt mit Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-08-24 par OT Monts du Limousin