1ère Randonnée de la châtaigne Place des foires Coussac-Bonneval, 22 octobre 2023, Coussac-Bonneval.

Coussac-Bonneval,Haute-Vienne

Randonnée de 8km, autour de la Châtaigne sur la boucle du Kaolin. Départ à 9h15. Visite d’une châtaigneraie : découverte du travail des machines, ramassage des bogues de châtaignes, et extraction de celles-ci. Sur place, un ravitaillement sera offert aux randonneurs. Puis retour sur Coussac autour de 13h, où un vin d’honneur sera servi. Les participants pourront déguster des produits à base de châtaignes, offert par le club. Il sera possible d’acheter les produits dégustés, de se restaurer sur place et de voir des artisans à l’ouvrage. RDV dès 8h45. Sur inscription..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 15:00:00. .

Place des foires

Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



8km hike, around the Châtaigne on the Kaolin loop. Departure at 9:15 am. Visit to a chestnut grove: see how the machines work, pick chestnuts and extract them. On-site refreshments will be provided for hikers. Return to Coussac around 1pm, where a vin d’honneur will be served. Participants will be able to taste chestnut-based products offered by the club. It will be possible to buy the products tasted, eat on site and see the craftsmen at work. RDV from 8:45 am. Registration required.

Paseo de 8 km alrededor de Châtaigne por el circuito Kaolin. Salida a las 9.15 h. Visita a un castañar: ver cómo funcionan las máquinas, recoger castañas y extraerlas. Refrigerio in situ. Regreso a Coussac hacia las 13:00 h, donde se servirá un vin d’honneur. Los participantes podrán degustar los productos a base de castañas ofrecidos por el club. Será posible comprar los productos degustados, comer in situ y ver trabajar a los artesanos. Punto de encuentro a partir de las 8.45 h. Inscripción obligatoria.

Wanderung von 8 km, rund um die Kastanie auf der Kaolinschleife. Abfahrt um 9.15 Uhr. Besuch einer Kastanienfarm: Entdeckung der Arbeit mit den Maschinen, Einsammeln der Kastanienkäfer und Extraktion der Kastanien. Vor Ort wird den Wanderern eine Verpflegung angeboten. Anschließend kehren Sie gegen 13 Uhr nach Coussac zurück, wo ein Ehrenwein serviert wird. Die Teilnehmer können Kastanienprodukte probieren, die vom Club angeboten werden. Es besteht die Möglichkeit, die verkosteten Produkte zu kaufen, sich vor Ort zu verpflegen und den Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen. Treffpunkt ab 8.45 Uhr. Anmeldung erforderlich.

