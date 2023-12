Cet évènement est passé Marché hebdomadaire Place des Filles Michaud Bussières Catégories d’Évènement: Bussières

Loire Marché hebdomadaire Place des Filles Michaud Bussières, 1 janvier 2023, Bussières. Bussières Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-01 08:00:00

fin : 2023-12-31 12:00:00 Présence sur le marché d’un maraicher producteur, un vendeur de fromages fermiers, un traiteur de produits locaux et une fleuriste..

Place des Filles Michaud

Bussières 42510 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Catégories d'Évènement: Bussières, Loire
Code postal 42510
Lieu Place des Filles Michaud
Adresse Place des Filles Michaud
Ville Bussières
Departement Loire

