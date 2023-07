FÊTE CHAMPÊTRE Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach, 2 juillet 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Restauration et animations toute la journée. Au menu : couscous royal. Tout public

Dimanche 2023-07-02 11:30:00 fin : 2023-07-02 . 0 EUR.

Place des fêtes Reumaux Rue du Wiselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Catering and entertainment all day. On the menu: royal couscous

Comida y entretenimiento durante todo el día. En el menú: cuscús real

Verpflegung und Unterhaltung den ganzen Tag über. Auf der Speisekarte: Königlicher Couscous

Mise à jour le 2023-06-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH