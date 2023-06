FÊTE CHAMPÊTRE Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach, 25 juin 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Organisée par l’US ROCHER. Au menu : Emincé de volaille aux champignons Démonstration de gymnastique.. Tout public

Dimanche 2023-06-25 à 11:30:00 ; fin : 2023-06-25 . 0 EUR.

Place des fêtes Reumaux Rue du Wiselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Organized by US ROCHER. On the menu: Sliced chicken with mushrooms Gymnastics demonstration.

Organizado por la US ROCHER. En el menú: Rodajas de pollo con champiñones Demostración de gimnasia.

Organisiert von der US ROCHER. Auf dem Menüplan: Geflügelgeschnetzeltes mit Pilzen Turnvorführung.

Mise à jour le 2023-06-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH