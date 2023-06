FÊTE CHAMPÊTRE Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach, 11 juin 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Organisée par les Rosiéristes. Exposition de roses. Repas : paella sur réservation.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 11:30:00 ; fin : 2023-06-11 . 0 EUR.

Place des fêtes Reumaux Rue du Wiselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Organized by the Rosiéristes. Rose exhibition. Meal: paella on reservation.

Organizada por los Rosiéristes. Exposición de rosas. Comida: paella previa reserva.

Organisiert von den « Les Rosiéristes ». Ausstellung von Rosen. Essen: Paella mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH