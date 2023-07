Les foulées du Ried Place des Fêtes Muttersholtz, 9 septembre 2023, Muttersholtz.

Muttersholtz,Bas-Rhin

Venez courir ou marcher pour soutenir les associations « les enfants de Marthe » et les « foulées du sourire » sur des boucles de 4, 6 ou 9 km. AFTER RUN dès 18h avec tartes flambées.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Place des Fêtes

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est



Come and run or walk to support the associations « les enfants de Marthe » and « les foulées du sourire » on loops of 4, 6 or 9 km. AFTER RUN from 6pm with tartes flambées

Venga a correr o a caminar para apoyar a las asociaciones caritativas « les enfants de Marthe » y las « foulées du sourire » en distancias de 4, 6 o 9 km. AFTER RUN a partir de las 18h con tartas flambeadas

Kommen Sie laufen oder wandern, um die Vereine « les enfants de Marthe » und « les foulées du sourire » auf Schleifen von 4, 6 oder 9 km zu unterstützen. AFTER RUN ab 18 Uhr mit Flammkuchen

Mise à jour le 2023-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme