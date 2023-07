FÊTE CHAMPÊTRE « CLUB ÉPARGNE ESPÉRANCE » Place des fêtes de Reumaux Freyming-Merlebach, 23 juillet 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Restauration sur place dès 11h30 (menu traiteur). Entrée libre.. Tout public

Dimanche 2023-07-23 11:30:00 fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

Place des fêtes de Reumaux Rue Elie Reumaux

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Catering on site from 11:30 am (catering menu). Free entrance.

Catering in situ a partir de las 11.30 h (menú a domicilio). Entrada gratuita.

Verpflegung vor Ort ab 11:30 Uhr (Feinkostmenü). Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-11 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH