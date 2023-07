FÊTE CHAMPÊTRE Place des fêtes de Reumaux Freyming-Merlebach, 9 juillet 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Organisée par la Batterie Fanfare. Restauration sur place avec jambon/crudités et frites. Tout public

Dimanche 2023-07-09 11:30:00 fin : 2023-07-09 . 0 EUR.

Place des fêtes de Reumaux rue du Wieselstein

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Organized by the Batterie Fanfare. Catering on site with ham/crudités and French fries

Organizado por la Batterie Fanfare. Catering in situ con jamón/crudités y patatas fritas

Organisiert von der Batterie Fanfare. Verpflegung vor Ort mit Schinken/Rohkost und Pommes frites

Mise à jour le 2023-06-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH