Bal musette Dimanche 10 septembre, 21h00 place des festivités saint projet 82160, Saint-Projet (82) 10€

Le dimanche 10 Septembre à 21h aura lieux à Saint Projet (82) place du Pech Mial, un bal musette animé par Bernard Gaches sous chapiteau et sur parquet. Organisé par le comité des fêtes de Saint Projet. Entrée à 10€ et le soupe et offerte.

