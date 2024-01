Marché le Canet Place des Etats-Unis Marseille 14e Arrondissement, lundi 1 janvier 2024.

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 13:00:00

Retrouvez dans cette jolie place des Etats-Unis le marché alimentaires divers du lundi au samedi et le marché des produits manufacturés le mardi et vendredi.

.

Place des Etats-Unis

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2024-01-04 par Ville de Marseille