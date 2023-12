Marché paysan Place des Etats-généraux Lambesc, 2 janvier 2024, Lambesc.

Lambesc Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-02 14:00:00

fin : 2024-12-31 18:30:00

Tous les mardis après-midi, les producteurs lambescains et des alentours proposent en vente directe leurs fruits, légumes, œufs et autres produits locaux. Du producteur aux consommateurs !.

Les circuits courts et la qualité son favorisés sur ce marché : Légumes, fruits, jus et sirops de fruits, œufs, safran…

Place des Etats-généraux place des Etats-généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-27 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc