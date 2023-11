Feux d’artifices de Noël Place des Etats-généraux Lambesc, 9 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Un grand feu d’artifices viendra ponctuer cette soirée spéciale pour fêter le début des festivités de Noël à Lambesc !.

2023-12-09 18:30:00 fin : 2023-12-09 . .

Place des Etats-généraux place des Etats-généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A grand fireworks display will punctuate this special evening to celebrate the start of Lambesc’s Christmas festivities!

Un espectáculo de fuegos artificiales pondrá el broche final a esta velada especial para celebrar el comienzo de las fiestas navideñas de Lambesc

Ein großes Feuerwerk wird diesen besonderen Abend abrunden, um den Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten in Lambesc zu feiern!

Mise à jour le 2023-11-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc