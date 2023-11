Lancement des illuminations de Noël Place des Etats-généraux Lambesc, 9 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Une soirée spéciale pour fêter le début des festivités de Noël à Lambesc !.

2023-12-09 18:30:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. .

Place des Etats-généraux place des Etats-généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A special evening to celebrate the beginning of the Christmas festivities in Lambesc!

Una velada especial para celebrar el inicio de las fiestas navideñas en Lambesc

Ein besonderer Abend, um den Beginn der Weihnachtsfeierlichkeiten in Lambesc zu feiern!

Mise à jour le 2023-11-14 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc