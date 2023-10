34ème montée de Sainte Anne Place des Etats-généraux Lambesc, 3 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Deux courses de 15 et 6 kilomètres sont au programme de la Montée de Sainte-Anne. Ce parcours atypique offre, sur les crêtes, une vue magnifique sur la Sainte Victoire, le Luberon et le Ventoux..

2023-12-03 09:30:00 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place des Etats-généraux place des Etats-généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Two races of 15 and 6 kilometers are on the program of the Montée de Sainte-Anne. This atypical course offers, on the crests, a splendid sight on the Sainte Victoire, the Luberon and the Ventoux.

El programa de la Montée de Sainte-Anne incluye dos carreras de 15 y 6 kilómetros. Este recorrido atípico ofrece, en las crestas, una magnífica vista de la Sainte Victoire, el Luberon y el Ventoux.

Bei der Montée de Sainte-Anne stehen zwei Läufe über 15 und 6 Kilometer auf dem Programm. Diese atypische Strecke bietet auf den Bergkämmen einen herrlichen Blick auf die Sainte Victoire, den Luberon und den Ventoux.

Mise à jour le 2023-10-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc