Bouches-du-Rhône . EUR L’Orchestre Paris Provence est un orchestre à cordes composé de quinze musiciens. Créé en 2020 par la réunion de musiciens originaires des régions parisiennes et provençales, il propose des concerts en Provence et en France lors de ses tournées.

L’ Orchestre Paris Provence est dirigé depuis la saison 2021 par Dylan Samuel, chef d’orchestre sur Aix-en-Provence.

Ce concert sera au profit de l'association Samben – Chirurgie Cardiaque au Sénégal. L'OPaPro – Orchestre Paris Provence, en formation d'orchestre à cordes, propose un concert de musique classique, avec des œuvres d'Antonin Dvorak et de Benjamin Britten.

