Place des enfants – Café associatif ludique, culturel et social. Place des enfants Marines, mercredi 20 mars 2024.

Cette semaine, nous dédions l'espace à un voyage, durant lequel petits et grands sont invités à expérimenter les formes et les couleurs. 20 et 23 mars Place des enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-20T10:00:00+01:00 – 2024-03-20T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Promenade chromatique.

Lignes et courbes

Les enfants traversent cette installation colorée qui transforme l’espace habituel. Ils appréhendent les trois dimensions, dessus-dessous, bougent, roulent…

Des lignes coupent la pièces en tous sens, tandis que les cercles et courbes s’éparpillent.

L’expérimentation se veut multisensorielle, et invite au mouvement, et au partage.

Place des enfants 19 place peyron Marines 95640 Val-d’Oise Île-de-France