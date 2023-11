Marché de Noël à Ferrières place des églises, salle et cour de l’abbaye Ferrieres-en-gatinais, 2 décembre 2023, Ferrieres-en-gatinais.

Marché de Noël à Ferrières Samedi 2 décembre, 09h00 place des églises, salle et cour de l’abbaye Voir https://www.ferrieresengatinais.fr/

Le Comité des Fêtes de Ferrières et la municipalité organisent un marché de Noël ! Au programme : gourmandises, dégustation, vente de produits artisanaux, vin chaud, crèche, boîte aux lettres pour le pôle nord, illuminations des rues et du sapin à la tombée de la nuit, présence du Père Noël et de la Mère Noël !, chants de Noël ! Samedi 2 décembre de 10 h à 19 h place des églises, salle et cour de l’abbaye. A 17 h : chants de Noël suivis de l’illumination du sapin et des rues.

2023-12-02

