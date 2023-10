Marché de Noël à Ferrières place des églises, salle et cour de l’abbaye et rues du centre ville Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Marché de Noël à Ferrières place des églises, salle et cour de l’abbaye et rues du centre ville Ferrieres-en-gatinais, 2 décembre 2023, Ferrieres-en-gatinais. Marché de Noël à Ferrières Samedi 2 décembre, 09h00 place des églises, salle et cour de l’abbaye et rues du centre ville Voir https://www.ferrieresengatinais.fr/ Le Comité des Fêtes de Ferrières et la municipalité organisent un marché de Noël ! Au programme : chalets gourmands, produits artisanaux, illuminations des rues et du sapin à la tombée de la nuit, présence du Père Noël, concours photo, chants de Noël ! Samedi 2 décembre de 10 h à 19 h dans les rues du centre ville de Ferrières, place des églises, salle et cour de l’abbaye. Inscription jusqu’au 10 novembre sur : https://www.ferrieresengatinais.fr/ place des églises, salle et cour de l’abbaye et rues du centre ville Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « link », « value »: « https://www.ferrieresengatinais.fr/ »}] [{« link »: « https://www.ferrieresengatinais.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00 FMACEN045V50B9TR cf ferrieres Détails Catégorie d’Évènement: Ferrieres-en-gatinais Autres Lieu place des églises, salle et cour de l'abbaye et rues du centre ville Adresse Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais Lieu Ville place des églises, salle et cour de l'abbaye et rues du centre ville Ferrieres-en-gatinais latitude longitude 48.09164;2.78716

place des églises, salle et cour de l'abbaye et rues du centre ville Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/