Chasse au trésor « Le fabuleux trésor de la sacristie » Place des églises Ferrieres-en-gatinais Catégorie d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais

Chasse au trésor « Le fabuleux trésor de la sacristie » Place des églises, 22 avril 2023, Ferrieres-en-gatinais. Chasse au trésor « Le fabuleux trésor de la sacristie » 22 – 29 avril Place des églises Partez à la chasse au trésor de Ferrières avec l’Association Fêtes Historique de Ferrières ! Retrouvez le fabuleux trésor de la sacristie les samedis 22 et 29 avril de 14 h à 19 h ! Pensez à vous inscrire ! Tarif : 6 € / Gratuit pour les moins de 6 ans. Place des églises Ferrieres-en-gatinais Ferrieres-en-gatinais [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 94 00 00 »}, {« type »: « email », « value »: « afhfferrieres@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T14:00:00+02:00 – 2023-04-22T19:00:00+02:00

2023-04-29T14:00:00+02:00 – 2023-04-29T19:00:00+02:00 FMACEN045V50A0JY AFHF

Détails Catégorie d’Évènement: Ferrières-en-Gâtinais Autres Lieu Place des églises Adresse Ferrieres-en-gatinais Ville Ferrieres-en-gatinais Lieu Ville Place des églises Ferrieres-en-gatinais

Place des églises Ferrieres-en-gatinais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrieres-en-gatinais/

Chasse au trésor « Le fabuleux trésor de la sacristie » Place des églises 2023-04-22 was last modified: by Chasse au trésor « Le fabuleux trésor de la sacristie » Place des églises Place des églises 22 avril 2023 Ferrières-en-Gâtinais Place des églises Ferrieres-en-gatinais

Ferrieres-en-gatinais