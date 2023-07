Lectures, Festival Les Nuits & les Jours de Querbes place des écritures Figeac, 4 août 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Présentation des 4 écrivain(e)s invité(e)s du festival : Anne Pauly, Xavier Le Clerc, Céline Righi, Gilles Marchand.

Lectures à haute voix par : Jean-Luc Debattice, Noëlle Miral, François Cancelli, Eva Murin. Animation : Jean-Paul Oddos

Entrée libre, Proposé par Les Nuits & les Jours de Querbes.

2023-08-04 17:00:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

place des écritures

Figeac 46100 Lot Occitanie



Presentation of the 4 guest writers: Anne Pauly, Xavier Le Clerc, Céline Righi, Gilles Marchand.

Readings aloud by : Jean-Luc Debattice, Noëlle Miral, François Cancelli, Eva Murin. Moderated by Jean-Paul Oddos

Free admission, Presented by Les Nuits & les Jours de Querbes

Presentación de los 4 escritores invitados al festival: Anne Pauly, Xavier Le Clerc, Céline Righi, Gilles Marchand.

Lecturas en voz alta a cargo de : Jean-Luc Debattice, Noëlle Miral, François Cancelli, Eva Murin. Moderación: Jean-Paul Oddos

Entrada gratuita, organizado por Les Nuits & les Jours de Querbes

Vorstellung der 4 Schriftsteller/innen, die zum Festival eingeladen wurden: Anne Pauly, Xavier Le Clerc, Céline Righi, Gilles Marchand.

Vorlesungen von : Jean-Luc Debattice, Noëlle Miral, François Cancelli, Eva Murin. Moderation: Jean-Paul Oddos

Freier Eintritt, Angeboten von Les Nuits & les Jours de Querbes

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Figeac