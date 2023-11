Après-midi Halloween Place des Ecoles La Motte-Chalancon, 31 octobre 2023, La Motte-Chalancon.

La Motte-Chalancon,Drôme

C’est maintenant une tradition, on se déguise, puis on va chez Nicole pour le goûter suivi d’un tour en ville. Mottois, attendez la visite des Esprits Lutins de la vallée!.

2023-10-31 16:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Place des Ecoles Rdv au Tabac Presse de la Vallée de l’Oule

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



It’s now a tradition to dress up and head to Nicole’s for a snack followed by a tour of the town. Mottois, await a visit from the Esprits Lutins de la vallée!

Ya es tradición disfrazarse y dirigirse a Nicole’s para tomar un tentempié seguido de un paseo por la ciudad. Mottois, ¡cuidado con la visita de los duendes espirituales del valle!

Es ist nun schon Tradition, dass man sich verkleidet, dann zu Nicole geht, um einen Imbiss zu sich zu nehmen, gefolgt von einem Rundgang durch die Stadt. Mottois, warten Sie auf den Besuch der Koboldgeister aus dem Tal!

