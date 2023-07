Bal du 13 Juillet Place des Ecoles La Motte-Chalancon, 13 juillet 2023, La Motte-Chalancon.

La Motte-Chalancon,Drôme

Soirée animée par DJ PRODFILER. Snack / Buvette sur place..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Place des Ecoles

La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Evening entertainment by DJ PRODFILER. Snacks and refreshments on site.

Animación nocturna a cargo de DJ PRODFILER. Aperitivos y refrescos in situ.

Abendveranstaltung unter der Leitung von DJ PRODFILER. Snacks / Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme du Pays Diois