Cuisine pédagogique, les saisons culinaires Place des Écoles, 3 avril 2023, Cœur de Causse.

L’atelier de la petite fourchette, situé à Labastide-Murat est une vaste cuisine pédagogique. De nombreux ateliers culinaires sont proposés à tout public..

2023-04-03 à 15:30:00 ; fin : 2023-04-03 18:00:00. 30 EUR.

Place des Écoles

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



The workshop of the small fork, located in Labastide-Murat is a vast educational kitchen. Numerous culinary workshops are offered to the public.

L’atelier de la petite fourchette, situado en Labastide-Murat, es una gran cocina educativa. Se ofrecen numerosos talleres culinarios al público en general.

Das Atelier de la petite fourchette in Labastide-Murat ist eine große Lehrküche. Hier werden zahlreiche kulinarische Workshops für jedes Publikum angeboten.

Mise à jour le 2023-03-30 par OT Labastide-Murat