Atelier créatif : Noël magique Place des Ecoles – Au coup’Pouce Boien Biganos, 2 décembre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Noël approche…Les petits lutins s’activent à Biganos pour vous proposer de jolis décors durant la période des fêtes. Rejoignez la team des lutins.

Cette année encore, la Ville propose des ateliers peinture : traineau du Père-Noël, bougies, sapins, etc. Ces décors seront exposés dans la commune tout au long du mois de décembre.

– Samedi 2 décembre

– Samedi 9 décembre

10h – 12h

14h30 – 17h

RDV au Coup’Pouce Boïen (Place des écoles). Vous pouvez vous présenter directement au lieu du rdv sur les dates et horaires indiquées.

Renseignements : Maison des associations et du citoyen : 05 57 70 17 54.

Ces ateliers sont destinés aux adultes et enfants de plus de 5 ans (sous la responsabilité des parents)..

Place des Ecoles – Au coup’Pouce Boien

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas is just around the corner… The little elves are hard at work in Biganos to bring you beautiful decorations for the festive season. Join the team of elves.

Once again this year, the town is offering painting workshops for Santa’s sleigh, candles, Christmas trees and more. These decorations will be displayed around the town throughout December.

– Saturday, December 2nd

– Saturday, December 9th

10am – 12pm

2.30pm – 5pm

Meet at Coup’Pouce Boïen (Place des écoles). You can come directly to the meeting place on the dates and times indicated.

For further information, please contact Maison des associations et du citoyen : 05 57 70 17 54.

These workshops are for adults and children over 5 (under parental responsibility).

La Navidad está a la vuelta de la esquina… Los duendecillos trabajan duro en Biganos para traerte bonitos adornos para las fiestas. Únete al equipo de duendes.

Un año más, la ciudad ofrece talleres de pintura para el trineo de Papá Noel, velas, árboles de Navidad y mucho más. Estos adornos se expondrán por toda la ciudad durante todo el mes de diciembre.

– Sábado 2 de diciembre

– Sábado 9 de diciembre

10.00 h – 12.00 h

14.30 h – 17.00 h

Punto de encuentro en Coup’Pouce Boïen (Place des écoles). Puede acudir directamente al lugar de encuentro en las fechas y horas indicadas.

Para más información, diríjase a Maison des associations et du citoyen: 05 57 70 17 54.

Estos talleres están destinados a adultos y niños a partir de 5 años (bajo responsabilidad parental).

Weihnachten steht vor der Tür… Die kleinen Wichtel sind in Biganos aktiv, um Ihnen während der Festtage hübsche Dekorationen zu bieten. Schließen Sie sich dem Team der Wichtel an.

Auch dieses Jahr bietet die Stadt wieder Malworkshops an: Schlitten des Weihnachtsmanns, Kerzen, Tannenbäume, etc. Diese Dekorationen werden den ganzen Dezember über in der Gemeinde ausgestellt.

– Samstag, 2. Dezember

– Samstag, 9. Dezember

10h – 12h

14.30 – 17.00 Uhr

RDV im Coup’Pouce Boïen (Place des écoles). Sie können sich an den angegebenen Daten und Uhrzeiten direkt am Rdvortragsort einfinden.

Informationen: Maison des associations et du citoyen: 05 57 70 17 54.

Diese Workshops richten sich an Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren (unter der Verantwortung der Eltern).

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Coeur Bassin