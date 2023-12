INAUGURATION DES ILLUMINATIONS Place des Ducs Richard Fécamp, 1 décembre 2023, Fécamp.

Fécamp,Seine-Maritime

Vendredi 1er décembre, rendez-vous place des Ducs Richard pour le lancement des festivités et l’inauguration des illuminations de Noël de Fécamp avec la découverte de la surprise lumineuse.

Puis devant l’Hôtel de Ville, retrouvez un spectacle de pyrotechnie suivi d’un concert du chœur de la chorale des enfants du conservatoire de musique de Fécamp..

2023-12-01 18:30:00 fin : 2023-12-01 . .

Place des Ducs Richard

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



On Friday December 1, join us at Place des Ducs Richard for the launch of the festivities and the inauguration of Fécamp’s Christmas illuminations, with the discovery of a luminous surprise.

Then, in front of the Hôtel de Ville, enjoy a pyrotechnics show, followed by a concert by the children?s choir from Fécamp?s conservatory of music.

El viernes 1 de diciembre, únase a nosotros en la Place des Ducs Richard para el lanzamiento de las fiestas y la inauguración de las luces de Navidad de Fécamp, con el descubrimiento de la sorpresa iluminada.

A continuación, frente al Hôtel de Ville, disfrute de un espectáculo pirotécnico seguido de un concierto del coro de niños del conservatorio de música de Fécamp.

Am Freitag, den 1. Dezember, treffen Sie sich auf der Place des Ducs Richard, um die Feierlichkeiten zu starten und die Weihnachtsbeleuchtung von Fécamp mit der Entdeckung der leuchtenden Überraschung einzuweihen.

Anschließend erwartet Sie vor dem Rathaus eine Pyrotechnik-Show, gefolgt von einem Konzert des Kinderchors des Musikkonservatoriums von Fécamp.

