Atelier cuisine Place des Droits de l’Homme Nontron, 11 décembre 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

Atelier cuisine gratuit réservé aux personnes de plus de 60 ans. Cuisine avec une cheffe et une diététicienne, découverte des produits, dégustation. Inscription obligatoire par sms au 06.45.20.67.26.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 12:30:00. EUR.

Place des Droits de l’Homme Salle Bébert

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Free cooking workshop for people over 60. Cooking with a chef and a dietician, product discovery and tasting. Registration required by sms to 06.45.20.67.26

Taller de cocina gratuito para mayores de 60 años. Cocina con un chef y una dietista, descubrimiento y degustación de productos. Inscripción previa por sms al 06.45.20.67.26

Kostenloser Kochworkshop für Personen ab 60 Jahren. Kochen mit einer Küchenchefin und einer Ernährungsberaterin, Entdeckung der Produkte, Verkostung. Anmeldung per SMS unter 06.45.20.67.26 erforderlich

Mise à jour le 2023-11-07 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin