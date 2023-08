Balade sonore Place des Droits de l’Homme Clermont-Ferrand, 16 septembre 2023, Clermont-Ferrand.

Balade sonore Samedi 16 septembre, 11h00, 15h00 Place des Droits de l’Homme Avoir un smartphone et des écouteurs

A l’été 2022, et de même cet été, Antenne Sensible a posé ses transats et ses micros sous le marronnier des Vergnes. La Radio Le Chantier a proposé aux habitant.es de réaliser une balade sonore de leur quartier. Ensemble, ils et elles ont convoqué mémoire, souvenirs et traditions pour capter des moments de vie, des témoignages et partager des réflexions. Synthétisés via un podcast, vous pourrez l’écouter en vous déplaçant dans le quartier, munis de votre smartphone qui flashe des QR code. Soyez à l’écoute du quartier !

Rendez-vous place des Droits de l’Homme, sous le marronnier (derrière le château).

Place des Droits de l’Homme Rue Pierre Brossolette, Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Les Vergnes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

@Clermont Auvergne Métropole