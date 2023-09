Ramenez vos pommes, repartez avec votre jus avec « le camion qui presse » Place des droits de l’homme Bas-en-Basset, 22 octobre 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

Un pressoir à fruits mobile va stationner sur la place des Droits-de-l’Homme de Bas-en-Basset et s’adresse à tous les détenteurs de pommes en quantité à partir de 80 kg .Bien prendre rendez-vous .

plus d’infos sur : www.lecamionquipresse.com.

Place des droits de l’homme

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A mobile fruit press will be stationed on the Place des Droits-de-l’Homme in Bas-en-Basset and is open to all holders of apples in quantities of 80 kg or more.

more info on : www.lecamionquipresse.com

En la Place des Droits-de-l’Homme de Bas-en-Basset se instalará una prensa frutícola móvil abierta a todos los poseedores de grandes cantidades de manzanas de 80 kg o más, así que no dude en concertar una cita.

para más información: www.lecamionquipresse.com

Eine mobile Obstpresse wird auf dem Place des Droits-de-l’Homme in Bas-en-Basset stationiert und richtet sich an alle, die Äpfel in Mengen ab 80 kg besitzen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

weitere Informationen unter: www.lecamionquipresse.com

