concours de pétanque Place des droits de l’Homme Bas-en-Basset, 15 avril 2023, Bas-en-Basset.

Bas-en-Basset,Haute-Loire

L’association Boule de la Plage organise divers concours de pétanque.

EN DOUBLETTE : 13 euros L’inscription . 5 euros par partie gagnée. Demi finale 25 euros. FINALE 100 euros. CONCOURS OUVERT à TOUS..

2023-04-15 14:00:00

Place des droits de l’Homme

Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The association Boule de la Plage organizes various competitions of petanque.

IN DOUBLETTE : 13 euros Registration . 5 euros per game won. Half final 25 euros. FINAL 100 euros. COMPETITION OPEN to ALL.

La asociación Boule de la Plage organiza diversas competiciones de petanca.

DOUBLETTE: 13 euros de inscripción. 5 euros por partida ganada. Media final 25 euros. FINAL 100 euros. CONCURSO ABIERTO A TODOS.

Der Verein Boule de la Plage organisiert verschiedene Pétanque-Wettbewerbe.

IN DOUBLETTE: 13 Euro Die Anmeldung . 5 Euro pro gewonnenes Spiel. Halbfinale 25 Euro. FINALE 100 Euro. Der Wettbewerb ist für alle offen.

Mise à jour le 2023-04-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron