La nouvelle création pas politiquement correcte de Boulevard du Théâtre Arras..

Blanche Neige, tout le monde la connait. Mais qui peut raconter sa naissance ? La Fée des Neiges, bien sûr ! « Dans son palais, le Roi marche de long en large comme un capitaine à la veille d’un naufrage.

Cela fait maintenant trois longues heures qu’il attend, et rien n’annonce encore la venue de l’enfant… » et soudain, c’est le drame : l’enfant est une fille pâlichonne, rejetée immédiatement par son père qui « voulait un garçon solide et courageux, un mâle bagarreur, un compagnon de jeux ».Blanche Neige sera élevée dans la forêt par Dame Amélys et le Connétable, mais Juliette, la fée du mal, lui jette par dépit un sort terrible : « Blanche Neige tu seras une obsédée sexuelle ! ».La suite tout le monde la connait : en grandissant, elle devient de plus en plus belle, jusqu’à rendre jalouse sa belle-mère qui apprend son existence et tente de l’empoisonner avec une pomme. Et là, nouveau dérapage : elle devrait être sauvée par le Prince Charmant, mais c’est Poucet, son frère de lait, qui lui évite la mort. Pour cheminer jusqu’au happy end, il faudra l’intervention d’un cuisinier insolent, du Chaperon Rouge, d’un pervers, de la Mort, de Karl Lagerfeld, du Roi d’Angleterre (ou presque), de Sainte Charlotte, de Carabosse, de Mélusine, d’une saucisse, d’une quantité déraisonnable d’autres fées, et… ah, oui, du Prince charmant, finalement ! Car oui, c’est un conte de fées, quand même… et plus si affinités.

