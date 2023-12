Le spectacle « Le livre de la jungle » Place des Droits de l’Enfant Avion, 15 décembre 2023, Avion.

Avion Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-15

La comédie musicale événement, par ID Proscénium.

La comédie musicale événement, par ID Proscénium

Que l’aventure extraordinaire au cœur de la jungle commence !

Découvrez le voyage initiatique de Mowgli, ce petit d’homme qui expérimente les grands principes de la vie au contact des animaux et de la nature.

Un parcours musical et écologique pour petits et grands explorateurs. Mais attention Shere Khan et Kaa ne sont jamais très loin… Heureusement notre héros pourra compter sur ses fidèles amis Bagheera et Baloo pour l’aider à découvrir le monde.

.

Place des Droits de l’Enfant

Avion 62210 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-10-23 par Pas-de-Calais Tourisme