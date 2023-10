Spectacle Molière, la Vocation Place des Drakkars Cormelles-le-Royal, 7 octobre 2023, Cormelles-le-Royal.

Cormelles-le-Royal,Calvados

Molière, la Vocation, est spectacle gratuit pour adultes et jeunes à partir de 7 ans joué par la Compagnie rouennaise Les Incomestibles, et qui nous raconte de manière moderne la vie de Molière.

Quatre personnages étranges investissent la place des Drakkars. Ils déballent des costumes, assemblent des planches de bois, du tissu, de la bâche. Une scène apparaît.

Joué en plein air, au cœur des villes et villages, comme le faisait Molière et sa troupe pendant ses 13 premières années, ce spectacle évoque les débuts difficiles de Molière jusqu’à ses premiers succès. Mêlant théâtre et musique, moments drôles et sérieux, ce spectacle montre aussi la vie d’une troupe d’acteurs, les coulisses d’une représentation en train de se faire…

Nous sommes heureux de partager avec vous ce spectacle en plein air, sous un ciel d’été qui se prolonge!

Venez nombreux !.

2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00

Place des Drakkars

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie



Molière, la Vocation is a free show for adults and young people aged 7 and over, performed by Rouen-based Compagnie Les Incomestibles, which tells the modern story of Molière’s life.

Four strange characters take over the Place des Drakkars. They unpack costumes, assemble wooden planks, fabric and tarpaulin. A stage appears.

Performed in the open air, in the heart of towns and villages, as Molière and his troupe did during his first 13 years, this show evokes Molière?s difficult beginnings and his first successes. Blending theater and music, funny and serious moments, this show also shows the life of a troupe of actors, the backstage of a performance in the making?

We’re delighted to share this open-air show with you, under a summer sky that’s getting longer!

Come one, come all!

Molière, la Vocation es un espectáculo gratuito para adultos y jóvenes a partir de 7 años, presentado por la compañía Les Incomestibles de Rouen, que cuenta la vida de Molière de una manera moderna.

Cuatro extraños personajes toman la Place des Drakkars. Desembalan trajes, montan tablones de madera, telas y lonas. Aparece un escenario.

Representado al aire libre, en el corazón de ciudades y pueblos, como Molière y su compañía hicieron durante sus 13 primeros años, este espectáculo evoca los difíciles comienzos de Molière y sus primeros éxitos. Combinando teatro y música, momentos divertidos y serios, este espectáculo muestra también la vida de una compañía de actores, entre los bastidores de una representación en ciernes?

Estamos encantados de poder compartir con usted este espectáculo al aire libre, ¡bajo un cielo de verano que se alarga!

Vengan todos

Molière, la Vocation, ist ein kostenloses Theaterstück für Erwachsene und Jugendliche ab 7 Jahren, das von der Compagnie Les Incomestibles aus Rouen aufgeführt wird und uns auf moderne Weise das Leben von Molière erzählt.

Vier seltsame Figuren erobern den Place des Drakkars. Sie packen Kostüme aus, bauen Holzbretter, Stoff und Planen zusammen. Eine Bühne entsteht.

Das Stück wird im Freien gespielt, inmitten von Städten und Dörfern, wie es Molière und seine Truppe während seiner ersten 13 Jahre taten, und erinnert an Molières schwierige Anfänge bis hin zu seinen ersten Erfolgen. Mit einer Mischung aus Theater und Musik, lustigen und ernsten Momenten, zeigt diese Aufführung auch das Leben einer Schauspielertruppe, den Blick hinter die Kulissen einer Aufführung, die gerade gemacht wird

Wir freuen uns, diese Aufführung unter freiem Himmel mit Ihnen zu teilen, unter einem Sommerhimmel, der noch lange anhält!

Kommen Sie zahlreich!

