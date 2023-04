Marché du vendredi de Cournon Place des Dômes Cournon-d'Auvergne Catégories d’Évènement: Cournon-d'Auvergne

Marché du vendredi de Cournon Place des Dômes, 1 janvier 2023, Cournon-d'Auvergne. Produits de bouche, primeurs, fromages, viandes, salaisons, charcuterie, boulangeries, et commerces divers (vêtements, ustensiles divers, sacs, chaussures, fleurs, bibelots, etc.)..

2023-01-01 à 07:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:30:00. .

Place des Dômes

Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mouth-watering products, early products, cheeses, meats, cured meats, delicatessen, bakeries, and miscellaneous shops (clothing, various utensils, bags, shoes, flowers, trinkets, etc.). Alimentación, verdulería, quesos, carnes, embutidos, charcutería, panadería y tiendas varias (ropa, utensilios varios, bolsos, zapatos, flores, baratijas, etc.). Mundwaren, Frühgemüse, Käse, Fleisch, Pökelfleisch, Wurstwaren, Bäckereien und verschiedene Geschäfte (Kleidung, verschiedene Utensilien, Taschen, Schuhe, Blumen, Nippes usw.). Mise à jour le 2021-01-07 par Clermont Auvergne Tourisme

