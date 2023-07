Bal folk place des Dolines, les Moussieres (39) Bal folk place des Dolines, les Moussieres (39), 21 juillet 2023, . Bal folk Vendredi 21 juillet, 19h00 place des Dolines, les Moussieres (39) gratuit Bal folk gratuit,animé par un tout nouveau groupe du Haut jura, Falguièra. Danses traditionnel, barbecue, buvette et super ambiance toute la soirée dès 19h00. En complément, expo des artistes du Haut Jura, petit marché artisanal. source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad place des Dolines, les Moussieres (39) les Moussieres

