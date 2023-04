Marché hebdomadaire de Sommières Place des Docteurs Dax, 1 janvier 2023, Sommières.

Tous les samedis. Hautes en couleurs, les places et rues de Sommières accueillent des exposants toute l’année..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place des Docteurs Dax Place du Marché

Sommières 30250 Gard Occitanie



Every Saturday. Highly colorful, the squares and streets of Sommières welcome exhibitors all year long.

Todos los sábados. Las plazas y calles de Sommières se llenan de coloridos expositores durante todo el año.

Jeden Samstag. Die farbenfrohen Plätze und Straßen von Sommières beherbergen das ganze Jahr über Aussteller.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme du Pays de Sommières