Montsoreau Visite de la Société l’Union Place des Diligences, Montsoreau Montsoreau, 16 septembre 2023, Montsoreau. Visite de la Société l’Union Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Place des Diligences, Montsoreau Entrée libre Explications sur l’origine du jeu de boule de fort Place des Diligences, Montsoreau Place des Diligences, Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241517015 Démonstration et explications de l’origine du jeu de boule de fort et possibilité d’essayer à ce sport. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

