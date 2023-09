Concert du nouvel an Place des Diables Bleus Saint-Amarin, 14 janvier 2024, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

Pour débuter l’année 2024 en musique, l’Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure sous la direction de Fréderic Bouton vous invite au concert du nouvel an aux accents viennois. 50 musiciens sur la scène du CAP interpréteront valses et autres compositions pour bien débuter 2024 en musique !

Un concert pour tout public !.

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . 0 EUR.

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



The Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure, under the direction of Fréderic Bouton, invites you to a Viennese-style New Year’s concert to kick off 2024 with a musical flourish. 50 musicians on the CAP stage will perform waltzes and other compositions to kick off 2024 with a musical flourish!

A concert for all audiences!

Para dar el pistoletazo de salida musical al año 2024, la Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure, dirigida por Fréderic Bouton, le invita a un concierto de Año Nuevo con sabor vienés. 50 músicos en el escenario del CAP interpretarán valses y otras composiciones para dar el pistoletazo de salida musical al año 2024

Un concierto para todas las edades

Um das Jahr 2024 musikalisch zu beginnen, lädt Sie das Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure unter der Leitung von Fréderic Bouton zu einem Neujahrskonzert mit Wiener Flair ein. 50 Musiker auf der Bühne des CAP werden Walzer und andere Kompositionen zum Besten geben, um das Jahr 2024 musikalisch zu beginnen!

Ein Konzert für jedes Publikum!

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin