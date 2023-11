Lecture d’histoires et contes de Noël Place des Diables Bleus Saint-Amarin, 9 décembre 2023, Saint-Amarin.

Saint-Amarin,Haut-Rhin

La Médiathèque l’Etoffe des Mots à Fellering proposera aux petits et grands de se plonger dans le temps si particulier et magique de la période de Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. 0 EUR.

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est



The Médiathèque l?Etoffe des Mots in Fellering offers young and old alike the chance to immerse themselves in the magical Christmas season.

La Médiathèque l’Etoffe des Mots de Fellering ofrecerá a grandes y pequeños la oportunidad de sumergirse en la época especial y mágica de la Navidad.

Die Mediathek l’Etoffe des Mots in Fellering bietet Groß und Klein die Möglichkeit, in die ganz besondere und magische Zeit der Weihnachtszeit einzutauchen.

